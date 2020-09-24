中秋連假將至，交通部預估高速公路運輸的尖峰在10月1日。行政院長蘇貞昌今（24）日指示交通部擬定疏運與替代道路路線規劃，例如蘇花路廊大客車優先措施，同時也要利用大數據分析，勇於做出車流預測宣告。

交通部上午在行政院會中報告「中秋連假交通疏運措施」。交通部表示，中秋連假預估高速公路運輸尖峰在10月1日，為避免飽受塞車之苦，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸工具，如民眾仍自行開車，請妥善規劃行程，避開擁擠時段路段，善用1968APP及幸福公路APP掌握路況訊息，並多利用替代道路。

交通部指出，中秋連假疏運措施包括高鐵加開196班次，總計提供雙向1065班次，運量提升20.6％；台鐵加開各級列車總計202列次、加掛車廂計580輛次等。

行政院長蘇貞昌在聽取報告後表示，中秋連續假期緊接著國慶連假，可預期的是疫情期間的連假，一定又會有大量的返鄉、出遊人潮。

蘇貞昌說，上次端午連假國5大塞車後，他特別提醒交通部，除了本於職責，做好各項準備措施外，也要累積過去龐大的車流大數據分析，勇於做出「車流預測宣告」。只要能做到如同氣象預報那樣精準，讓用路人預先知道用路狀況，民眾就能自己做好相關因應準備。

(工商 )