衛福部疾管署長周志浩今（24）日表示，流感疫苗預計在10月5日針對全國符合公費施打族群同步開打。由於新冠肺炎疫情未歇，若感染流感將造成醫師診斷困難，呼籲民眾踴躍施打。

周志浩今天在行政院會後記者會指出，今年政府機關總共採購633萬劑流感疫苗，可以依照時程掌握疫苗供應進度，預計10月5日全國符合公費施打族群同步全部開打，不像去年有些族群優先施打。

行政院長蘇貞昌在院會中聽取衛福部長陳時中說明今年流感疫苗接種計畫後表示，冬季流感季節即將來臨，加上武漢肺炎疫情沒有趨緩，其他國家都同時出現流感和武漢肺炎同時感染的病例，請衛福部提高警覺、備妥防疫物資。

蘇貞昌指出，去年國人接種疫苗，出現醫療院所存貨不足或民眾排隊打不到疫苗狀況，請衛福部避免同樣情形發生。

蘇貞昌說，已經核定疫苗升級3價改為4價，讓國人有更周全保護，中秋連假後開始施打，請衛福部加強宣導，也請各部會、地方政府鼓勵疫苗接種實施對象施打，減少病毒社區傳播的可能性，降低高危險族群感染重症風險。

周志浩說，自費疫苗供應也比去年多一倍，約110萬至115萬劑左右，今年疫苗都是4價疫苗，接種疫苗可以預防40％至60％流感感染率，更可以避免70％以上的死亡或重症。

(工商 )