小資族福音！零股盤中交易將上路，可領息又賺贈品！

「盤中零股交易」將於 2020/10/26 正式上路！

建立投資組合、處理零散持股都能更加便利

各位夥伴們晚安！

為了讓投資人更便利參與台股交易，

證交所將推出「盤中零股交易」制度，

預計將於 2020/10/26 正式上路！

最大的差異莫過於，

過去的零股只能在盤後進行交易，

現在能輕鬆在盤中操作，

除此之外，當投資人想要建立投資組合時，

容易遇到高價股難以買進 1 整張的問題也能夠被解決，

甚至是收到股票股利後(通常是零股)，

更方便投資人處理零散的持股。

「盤中零股交易」是什麼？

1 張圖片讓你完整搞懂！

那到底「盤中零股交易」是什麼？

為了方便夥伴們快速視覺化瞭解，

我將制度的詳細內容製作圖表如下：

圖文/蔡司授權提供

「盤中零股交易」與「盤後零股交易」的異同？

此時，或許會有夥伴們詢問，

「盤中零股交易」與「盤後零股交易」有哪些差異？

一樣製作完整的比較圖表供大家參考，

特別要說明的是，

未來實施「盤中零股交易」後，

現行「盤後零股交易」仍會維持運作。

圖文/蔡司授權提供

「盤中零股交易」需特別注意 3 件事情：

1.券商是否開辦？

雖然證券交易所推出盤中零股交易，

但實際上是交由券商自行決定是否開辦，

不過為了收取小資族的手續費，通常還是會開辦。

2.券商給的最低手續費？將大大影響你的交易成本！

一般股票的交易手續費是 0.1425%，交易稅則是 0.3%，

而通常券商給的手續費折扣是 6 折(網路下單)，

折扣後的手續費約為 0.0855%(0.1425% 打 6 折)，

最低手續費則是以收費 20 元為主流。

假設投資人想用 5000 元買零股，

最低手續費若是維持 20 元的話，

買進手續費為 0.4% (20 元/5000 元)，

光是買進手續費就高達原本的 4.68 倍，

對於小資金的人是一個很高昂的負擔。

因此需要先向營業員確認該券商，

針對「盤中零股交易」是否有最低手續費的優惠？

如果手續費還是很貴，只有 2 種辦法，

第一個是更換券商，

另一個則是每次委託的金額不能太小。

3.零股交易申報及成交的股票價格，

不做為開盤、收盤、最高、最低行情的記錄依據

為了避免零股交易的價格影響正常 K 線圖的呈現，

零股交易的價格將不會影響開盤價、收盤價、最高價、最低價的資訊。

「盤中零股交易」如何下單？

1.手機 APP 版本(以永豐證券為例)

圖文/蔡司授權提供

2.電腦 PC 版本(以永豐證券為例)

圖文/蔡司授權提供

圖文/蔡司授權提供

最後結論：輕鬆買進高價股，建立完整投資組合

然而「手續費」成本是很重要的考量因素！

雖然現行制度已經有盤後零股交易制度，

但為了更加活絡台股市場並刺激投資人參與市場，

「盤中零股交易」將於2020年10月26日正式上路！

過去有夥伴們反映選股教學的股價過於昂貴，

未來只要透過「盤中零股交易」，

就能輕鬆買進高價股，建立完整的投資組合了。

除此之外，台股有個特色是股東會會發放紀念品，

有些公司甚至只要持有 1 股就能夠領獎品，

未來可以注意哪些公司發放的獎品價值高於 1 股的價格，

或許有機會因此賺到小確幸的紀念品。

但最要特別注意的就是手續費的成本也要計入，

雖然最低手續費 20 元並不是很大的金額，

但將時間拉長來看，還是會造成小資族不小的負擔，

建議先詢問營業員是否有「盤中零股交易」的特別優惠！

本文由PressPlay專欄作家蔡司授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)