桃園市中壢區在幾日前(21)發生一起怪異安全帽男隨機攻擊女童案件。據女童媽媽表示，女童當日是由保姆推車行走街道上，突然遭1名精神異常男子，持著安全帽從後走到前，直接朝著女童的頭砸下去，報警處理後媽媽才得知，這名男子已經是慣犯，警方也表示先前男子的判決都尚未出爐，男子屢次犯案，導致現在也無法有效力的對男子進行懲罰，因此女童媽媽也只能在臉書社團《中壢人平鎮人-生活分享》上，提醒大家要萬分小心這名男子的出沒，也表示自己女兒遭到攻擊，光是用想像的就無法接受了！心真的很痛

中壢1名媽媽日前在臉書社團《中壢人平鎮人-生活分享》上，分享1起女兒突然遭到隨機攻擊的恐怖事件。(臉書社團中壢人平鎮人-生活分享)

這位媽媽日前與保姆推著女兒在路上行走，卻慘遭1名男子直接從後走到前，拿起一頂安全帽往女兒頭部砸去，讓媽媽事後難過表示：「光是用想像的就無法接受了！心真的很痛！」，隨後報警處理後，媽媽才得知這位男子早已是慣犯，而且先前男子所犯下的隨機攻人案件，仍還在由法院審理當中尚未完結。

對於這位已犯下3次前科的犯人，媽媽氣憤的表示，為何此案件審查如此的久，媽媽認為即是民事訴訟結果出來，她相信男子根本不用賠償多大的金額，刑事訴訟也是可以用易科罰金方式，將這位累犯保釋而出，雖然當時在派出所進行筆錄時，男子的媽媽有責備他，這位受害女兒的媽媽仍相當質疑，這位男子都懂得挑選老弱婦孺為下手對像，真的是病患嗎？感嘆為何這類的人，法律無法能完全杜絕根除。

媽媽也相當納悶，如果今天這種隨機襲擊案件是發生在高層官員小孩上？這位男子還能這樣囂張的多次犯案嗎？也認為這男子今天若是拿著一把刀亂捅怎麼呢？不就死傷無數了嗎，媽媽也非常感謝當下願意即時伸出援手的人。她補充說明，會寫這篇文主要是希望大家能夠提高警惕此人，並沒有要造成大家的恐慌。

網友紛紛表示，「到時說精神異常就沒罪了。台灣法律太輕了」、「台灣變成犯罪天堂」、「這種人直接斷手腳吧！省得出來在害人」；也有網友認為，「精神病不是護身符。以後遇到這種人就要打到讓他變正常人為止」、「小孩還好嗎？這治安實在不用奢望什麼了，現在走在路上可能都要準備防身用具了」、「大家真的要小心，總覺得現在神經病真的越來越多，重點是不是真的神經病還不確定這才恐怖」；還有網友問起，如果遭受攻擊反擊把他打傷了，需要承擔什麼責任嗎？，但回應令人難過，正當防衛還要力道剛剛好！把對方弄傷太重變成防衛的人有罪。

(中時新聞網)