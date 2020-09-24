立法院院會明天將處理農委會、衛福部公告有關鬆綁瘦肉精美豬的行政命令，國民黨團於22日程序委員會就認為行政命令應改交審查，主張提案「備查改審查」，對於民進黨團擬跟隨國民黨腳步，黨團總召林為洲說，國民黨主張交由衛環、經濟、教文等3委員會聯席審查，開放美豬不是國會多數就一定會通過，由於社會壓力大，相信民進黨也不敢硬推，黨團有信心能擋下美豬。

林為洲表示，民進黨大概也感受到巨大的社會壓力，因此擬交由委員會審查，讓朝野立委有充分時間討論，這才是比較審慎周全的辦法。

國民黨團書記長林奕華首先感謝民進黨聽到民意，但也提醒，由於行政命令只要拖過3個月就會自動生效，期待民進黨的備查改審查是實質審查，而非閃躲民意壓力的拖延，歡迎朝野一同挺身捍衛國人健康，嚴格把關瘦肉精美豬進口。

至於黨團欲提案將行政命令交由3委員會審查的原因，林奕華解釋，若非該委員會所屬委員，質詢時間比較短，且沒有表決與提案權利，因此黨團主張交付社福及衛環、經濟、教育及文化等3委員會聯席審查。

(中時 )