台視今年原定舉行「109年關懷演藝人員中秋聯歡餐會」，因疫情關係取消餐會，決定改贈2000元禮券、並發放400份，日前陳松勇、衛子雲、張復健、池秋美、丁強、李景光、劉引商等人現身活動現場，陳松勇坐輪椅領禮券，身體依舊影朗，說話中氣十足，他不改幽默性格打趣表示：「上次端午節因外籍看護沒看信箱，錯過領券時間，這次我特別早來。但我不缺錢，有很多錢不知要給誰，總不能看到人就隨便給吧！」。

陳松勇、衛子雲特地起個大早到台視領取禮券，兩人也促膝閒聊，陳松勇感性表示：「雖然平時大家沒有聯絡，但每次聚餐我都會去，每次都有點傷感，因會發現又少幾個人，但也知道自己很幸福」。衛子雲依舊維持很好身材，他說：「這次因疫情取消餐敘，雖少了團聚味道，不過還是很謝謝文化部和基金會，因這算是一份心意。」。演員唐文傑也表示：「感受到長官們關心，心中有一股暖流經過，每年都會趁這機會看老朋友、老前輩，看到大家都健康，很替他們開心」。基金會董事的資深演員陸一龍也呼籲好友們多保重，健康平安最重要。

關懷演藝人員基金會於民國84年由無線三台華視、中視、台視成立，負責舉辦三節餐敘、資深藝人的慰問金與扶助金，由三台電視台每兩年輪值主辦，關懷台灣資深演藝人員。「109年中秋節聯誼餐會」今年由台視主辦，今年因應疫情改送禮券，取代原來規劃數百人參與的中秋餐會，於9月23日、9月24日上午10點至下午4點在台視大廳發放，預計將發送400份禮券，以感念資深藝人過去付出，並祝福中秋佳節快樂。

(中時 )