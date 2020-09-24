日前新北市有一位男性民眾投訴一間便當店，指出中午買完雞腿便當後就出現腹瀉症狀，赴醫院檢查也得出食物中毒反應。不過便當店老闆卻不認是雞腿問題，表示男子只咬一口，就說有「臭酸味」，但當天沒有其他客人前來反應。為了證明自家雞腿清白，更直接把男子咬過的雞腿拿起來狂啃，雙方也將因此鬧上法庭。

日前有一位民眾向《東森新聞》投訴，表示他中午在板橋某便當店購買了雞腿便當，剛吃便覺得味道有異，3小時內就腹瀉，出現身體不適。他便帶著吃剩的便當找店家理論，雙方一言不合開始大吵，他控訴老闆不但態度不佳，不但將他吃剩的雞腿拿起來狂啃證明清白，最後還將吃剩的殘骸摔在店裡的砧板上，讓男子直呼很噁心。

針對此說法，店家老闆解釋，便當在中午12點賣出，過沒多久，對方就前來投訴，指出「雞腿酸了」。原本想重炸一隻雞腿，但對方不肯。老闆表示「吃那個雞腿，就是要證明雞腿沒有壞掉，而對方便當也很完整，只有雞腿咬了一口，2、3個人試過都沒有問題。且當天也沒有其他客人來反應。」另外，砧板也馬上拿去洗了。

不過雙方似乎各說各話，投訴男子指出，當天吃完雞腿後就出現身體不適，「大概過3小時就出現嘔吐，醫生說確實是食物中毒。」男子強調，當天沒吃別的會臭酸的食物，很確定是因為雞腿便當引起的。由於男子認為店家態度不佳，儘管老闆願意道歉，但男子仍決定提告誹謗，雙方將對簿公堂。

(中時新聞網)