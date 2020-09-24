兩岸情勢緊張，大陸為遏止台獨勢力，近期對台灣動作頻頻，據網路最新流傳的一張大陸「某社區公告」圖片顯示，要求居民家中有在台灣工作或長期居住在台灣的直系親屬，必須進行登記。民進黨立委王定宇分析，這比較像是「某種普查」。

王定宇今24日在臉書分享一張圖片指出，「大陸執政當局開始進行台灣關係普查，中國過去一定也有進行在中國的台灣人資料蒐集，不過這次揭露的公告，看起來像是某種「普查」，實情如何還有待進一步瞭解」。

而貼文也引起不少網友留言討論，「6、7月時就聽朋友說，他大陸親戚說，因爲加入了當地的國民黨，需要台灣親友有入黨的人的資料，跟這有一點雷同，但聽起來蠻奇怪的」、「這個有印象流傳一陣子了，前幾個月就在排查有親人或本身在臺灣有親友」、「心戰，製造備戰氛圍」，也有就讀大陸就讀大學的網友表示「現在各小區都在進行人口普查，預告是從昨天開始，到10/22這段時間」、「人口大普查，每十年一次的大型普查」。

事實上，大陸上一次進行人口普查是在2010年，當時是第6次人口大普查。陸媒《經濟日報》曾引述國務院第7次全國人口普查領導小組辦公室負責人表示，國務院《關於開展第七次全國人口普查的通知》這次人口普查對象，是指普查標準時點在中國大陸境內的自然人，以及在中國大陸境外、但未定居的中國公民，不包括在境內短期停留的境外人員。不過該負責人也表示，在境內居住的港澳台居民和外國人也屬於普查對象，需要進行普查登記。

大陸人口普查公告。(圖/翻攝自 民進黨立委王定宇臉書)

(中時新聞網)