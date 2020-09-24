民進黨立委擬提案修訂公視董監事審查門檻，從四分之三下修至二分之一，讓外界質疑執政黨是否希望透過修法掌控公視。公視第6屆董事鄭自隆就表示，二分之一的審查門檻太容易通過，他堅決反對，門檻拉低至二分之一，不僅違反《公共電視法》立法原意，且會讓公視陷入被政黨掌控的危機。

依現行《公視法》規定，公視董監事產生方式，是由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董、監事審查委員會，並由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會，取得四分之三以上多數同意後才產生。民國86年公布法案時，時任立委的陳其邁、柯建銘、蘇貞昌也都表示贊同。

如今民進黨立委卻主張將審查門檻從四分之三下修到二分之一。鄭自隆表示，民進黨過往為在野黨時，擔心國民黨執政會「整碗捧去」，強力支持審查高門檻，如今成為執政黨，卻全然不同。公視是獨立、底子良好的電視台，今日不管是國民黨還是民進黨提案，二分之一的門檻真的太低，容易讓執政黨操控，他堅決反對。

傳播學者林福岳表示，審查委員會是由各政黨依據立法院政黨席次比例組成，依過往歷史，因四分之三門檻造成董監事難產相當常見，因此不斷有學者倡議下修至三分之二，但民進黨一提就是二分之一，會讓在立院擁較多席次的政黨可以輕易決定董監事審查難易度，加上董監事名單是由行政院提出，一旦修法，執政黨可以完全掌控公視，失去《公視法》訂定初衷。

林福岳表示，《公媒法》自前任文化部長鄭麗君提出，至今仍遲遲未審，民進黨如今在立法院席次占比最大，若真的是為公視好，為何不趁此優勢推動《公媒法》，而是要專門修公視門檻？希望民進黨能真正做出為公視好的選擇。

公視董事會至少需由17位董事與3位監事組成，第6屆公視董事會任期在2019年9月25日任滿，在去年9月初舉行第7屆第1次公視董監事審查委員會審查會議中，只有7名董事、1名監事通過，不達法定人數，目前仍無法組成第7屆公視董事會。

尚未就任的第7屆董事徐瑞希表示，她對於修訂門檻與否無特別立場與意見。四分之三的審查門檻很好，但因過高門檻讓公視董監事總是面臨難產也是不爭的事實，如近日又有2名公視董事因個人事務繁忙而離職，讓本預計於上周進行的例行董事會，也只得因出席人數不足而流會。對公共媒體營運來說，絕對不是好事。

同為下一屆董事的傳播學者胡元輝表示，現行制度規定的四分之三門檻是理想化的規劃，但長年實行下來，可看出制度的確有問題，甚至曾出現900多天未出爐新任董監事的狀況。他認為，未來可考慮將董監事審查回歸立法院機制，由立法委員來直接審，另外制定新的審查遊戲規則，不用另外推派社會公正人士。他國案例也可參考，如澳洲公視就是由國會(等同台灣的立法院)選任董監事。

(中時 )