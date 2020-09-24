國民黨團總召林為洲今（24）日召開記者會，揭露民進黨立委舉辦座談會，談論如何提案，將公視董監事審查門檻從四分之三下修至二分之一，且現已確定為下一屆公視董事、被外界盛傳有可能接任下一屆公視董事長的胡元輝，也有出席主導修法，有利益迴避問題。對此，胡元輝澄清，自己非主導者，僅是參加過諮詢會議，若國民黨要找自己參加公共媒體座談會，他也很樂意。

胡元輝表示，若有立法委員關心公共媒體的未來發展，他一向都樂意參與討論，他現在擔任教職，且教授專業之一就是公共媒體，他也時常在網路發表自己的觀點，不論參加了甚麼研究機構或學校辦的研討會，都是透明可受檢視的，他也曾受邀參加國民黨舉辦的相關座談會。

針對利益迴避疑慮，胡元輝透露，即使未來法律更動，下一屆董事會已有包含他在內的7名董事產生，下屆董監事遴選也不會適用新制，並無利益迴避問題。

依現行《公視法》規定，公視董監事產生方式，是由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董、監事審查委員會，並由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會，取得四分之三以上多數同意後才產生。

公視董事會至少需由17位董事與3位監事組成，第6屆公視董事會任期在2019年9月25日任滿，在去年9月初舉行第7屆第1次公視董監事審查委員會審查會議中，只有7名董事、1名監事通過，不達法定人數，目前仍無法組成第7屆公視董事會。

至於對於是否贊成審查門檻下修至二分之一。胡元輝則表示，由現行制度實行經驗觀察，制度的確出了問題，四分之三的門檻是理想性的規劃，審查委員會是由政黨在立院比率席次來各自推派不同數量的代表，由各方推派的代表均有不同主張，讓審查時間容易一再延宕，更曾有900多天都沒有出爐新任公視董監事的記錄。

胡元輝認為，未來可考慮將董監事審查回歸立法院機制，由立法委員來直接審，另外制定新的審查遊戲規則，不用另外推派社會公正人士，「台灣選任董監事的方法，一直是全球獨步，如澳洲公視就是由國會(等同台灣的立法院)選任董監事。如果能重新制定規則，立法院可自行斟酌，如何選任董監事是最好的。」

(中時 )