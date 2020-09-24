僅用兩張圖檔，竟成功詐騙百億富豪，綠興國際公司負責人吳旭昇，及展霖生化基因公司董事陳柏良，利用與造假的「台北醫學大學生化學科」合作意向書圖檔，讓神秘富豪投資牛樟芝新藥事業，2年期間總共向被害人詐得3億多元，而這位受害富豪身分也曝光，是堪稱西門町地王、擁有百億身家的有線電視大亨吳振隆。

今年2月，吳振隆買下台北市信義區《聯合報》舊址改建的「聯合大於」，位於25樓的豪宅，且用現金全數付清，可見財力相當雄厚，低調的富豪吳振隆，三十多年前靠著接手JUN服飾發跡，之後陸續成為HBO台灣代理商、俊貿國際公司董事長，還有台南新永安有線電視前董事長。

2016年吳振隆將台南新永安有線電視，以數10億元賣給「台灣數位光訊科技集團」，不只是線電視大亨，吳振隆對收購房地產也很有興趣，除了在忠孝東路、仁愛路都有資產外，2017年吳振隆花22億，買下每坪1407萬的西寧南路大樓；他在西門町的資產還包括，年租金高達1.2億元的漢中街、峨嵋街口「JUN PLAZA大樓」、峨眉街「THE BODY SHOP」、武昌街二段「ABC-MART」，粗估資產達百億元，讓吳振隆成為西門町地王。

吳振隆花3億投資牛樟芝新藥事業，卻看不到任何成果，於是向台北醫學大學查證，才知道北醫根本沒有生化學科，也根本沒有投資牛樟芝研發，吳振隆驚覺上當，因此向調查局北機站檢舉，整起事件才曝光。

(中時新聞網)