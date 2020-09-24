國內後疫情時代，兆豐銀行接續辦理注入經濟活水的超級任務，積極落實政府政策，全力推動「公股攜手，兆元振興」融資方案，開辦兩個月以來已協助千餘家企業快速取得新核准額度約新台幣527億元。

此外，看好疫情帶動的宅經濟商機，兆豐銀行也力挺薄膜觸控感應器大廠英特盛科技取得擴建產線所需資金，以最快速度核貸，力挺綠電及再生能源產業。

兆豐銀行總經理蔡永義表示，雖然受到疫情衝擊，但兆豐銀行國內與海外放款動能仍持續，在有效控管風險下維持穩定業務量，推動企金轉型策略下，強化中小企業放款業務也有不錯成績。截至8月底，兆豐銀行對中小企業的放款餘額高達新台幣5,149億元，比去年同期增加新台幣411億元，承作戶數亦大幅增加9,929戶。

除了拚大企金及中小企業，針對青年創業，也希望透過承做「青年創業及啟動金貸款」進一步深化中小企業放款，透過簡化100萬元以下貸款申貸程序，從優從速辦理7日內完成審查，協助青年頭家取得創業經營所需資金，使青年的理想和抱負，不因疫情而折翼，在創業中得到實現和發展。

在消金方面，兆豐銀行在擴大案源以及數位平台「房貸e把兆」的加持下，房貸業務大幅增長，今年7月兆豐銀行房貸市占率已經衝進前十大銀行，累積今年前8月房貸撥款750億元，房貸餘額一舉突破3,100億元，撥款金額較去年同期大幅成長77％，成長率高居公股銀行之冠，撥款規模則與房貸龍頭銀行不相上下。

在企金與消金並重的發展下，兆豐銀行希望能夠突破疫情及利差縮減所帶來的因境，力求業務發展持續穩健。

(工商 )