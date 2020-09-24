農委會為協助畜牧場紓解缺工情形，已協調勞動部同意以補充性人力原則，開放畜牧業引進外籍移工，並完成修正「行政院農業委員會審查畜牧工作申請引進外籍移工之雇主資格認定作業要點」，畜牧場或畜禽飼養場可依規定申請引進外籍移工。

農委會表示，這是繼去年酪農業引進外籍移工試辦1年後，在收集產業意見及實際需要，持續與勞動部協商，以補充性人力為原則，將整體畜牧業納入試辦行業範圍。農委會會認定雇主資格，畜牧場或畜禽飼養場，可向農委會申請核發雇主資格認定函，再向勞動部辦理初次招募許可函的資格證明文件。

農委會為協助畜牧場經營者瞭解外籍移工引進後之權利義務，已邀集勞動部勞動力發展署、勞工保險局、職業安全衛生署、衛生福利部中央健康保險署及各地區國稅單位，同步向相關業者說明外籍移工申請流程、聘僱與管理事項、職業安全訓練、勞保及健保投保事宜及稅務申報等相關規範。

農委會強調，為因應產業勞動力不足現況，已積極獎勵國人從事農業工作，並運用自動化設備減省人力需求，這次將整體畜牧產業納入外籍移工試辦行業範圍，是為舒緩產業對基礎勞動力的需求，後續仍將持續輔導產業升級，導入省工經營模式，多管齊下緩解畜牧產業缺工問題。

(工商 )