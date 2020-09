氮化鎵功率元件領導廠商鴻鎵科技,今年首度參展SEMICON Taiwan 2020國際半導體展,現場展示6吋、8吋GaN on Si(矽基氮化鎵)磊晶片等產品,會場不乏直接提出購買需求者,執行副總王興燁表示,快充市場正蓬勃發展,公司已深耕多時,看好明年業績翻倍成長。

鴻鎵科技現場展示6吋、8吋GaN on Si磊晶片,快充應用GaN on Si功率元件及GaN on Si功率元件應用產品,氮化鎵電源LED燈具,65W快充等應用端產品。

目前鴻鎵科技在氮化鎵功率元件技術領先同業,已成功量產650V以上6吋氮化鎵磊晶片,而650V的8吋氮化鎵磊晶片也已開發完成,能立即供應8吋氮化鎵磊晶片給8吋半導體製造商,氮化鎵功率元件也有相關快充大廠合作開發各類快充產品。

鴻鎵科技挾氮化鎵功率元件優勢,今年首度參展國際半導體盛會,即引發市場關注,攤位吸引許多相關廠商,不乏直接提出購買需求者。迎接市場需求升溫,鴻鎵科技看好,明年業績有機會出現爆發性成長。

(工商 )