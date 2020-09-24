氮化鎵功率元件領導廠商鴻鎵科技，今年首度參展SEMICON Taiwan 2020國際半導體展，現場展示6吋、8吋GaN on Si（矽基氮化鎵）磊晶片等產品，會場不乏直接提出購買需求者，執行副總王興燁表示，快充市場正蓬勃發展，公司已深耕多時，看好明年業績翻倍成長。

鴻鎵科技現場展示6吋、8吋GaN on Si磊晶片，快充應用GaN on Si功率元件及GaN on Si功率元件應用產品，氮化鎵電源LED燈具，65W快充等應用端產品。

目前鴻鎵科技在氮化鎵功率元件技術領先同業，已成功量產650V以上6吋氮化鎵磊晶片，而650V的8吋氮化鎵磊晶片也已開發完成，能立即供應8吋氮化鎵磊晶片給8吋半導體製造商，氮化鎵功率元件也有相關快充大廠合作開發各類快充產品。

鴻鎵科技挾氮化鎵功率元件優勢，今年首度參展國際半導體盛會，即引發市場關注，攤位吸引許多相關廠商，不乏直接提出購買需求者。迎接市場需求升溫，鴻鎵科技看好，明年業績有機會出現爆發性成長。

(工商 )