頑童MJ116團員瘦子（E.SO）近來與保養品牌合作拍攝影片，他們在陽明山上拍攝一整天，他表示當面臨生活中排山倒海的壓力，就直接去戶外放空，「我會冥想，其實跟自潛概念差不多，調慢你的日常，適時讓自己處於有點ㄎㄧㄤ掉的狀態，一整天24小時，沒有Netflix、沒有手機看，讓自己關機再重新開機」，當正在迷惘的答案或創作靈感就會浮現。

瘦子提到當工作繁忙時，睡覺就會想東想西，導致睡眠品質不好，他會透過冥想來讓思緒沈澱、放鬆。他去年菲律賓愛妮島放空，創作出新專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》，一釋出獲得佳績，他憶起在當地回歸最純粹的自己，看清生命意義，就能明白快樂本質，瘦子霸氣說：「對我來說真正的快樂，不是金錢，而是讓別人快樂！」

而他將在10月3日於「第31屆金曲獎頒獎典禮」擔任表演嘉賓，也是瘦子首度獨自站上金曲舞台，近來正忙密集練團中，心情期待，預告當天會唱自己的熱門歌曲，他的經紀人表示瘦子很重視在金曲獎上演出，十分謹慎，努力呈現最佳狀態的演出。

(中時 )