【小鬼遺作《扛得住》花絮曝光 柯有倫哽咽「兄弟永遠放心裡」】

黃鴻升（小鬼）16日驟逝，令家人好友和粉絲震驚與心碎，他生前與好友柯有倫、竇智孔共同合作友情之歌〈扛得住〉，當時錄音工作花絮影音在24日於YouTube釋出，3人在錄音室開心打鬧暢聊，又唱又跳，大展兄弟好友誼，竇智孔笑說：「我們可以去台東部落唱這首歌。」小鬼笑回：「歡迎各大豐年祭。」他們一起搭肩嗨唱，各自拿著樂器伴奏，互動詼諧。

在小鬼遺作的花絮中，他們一起愉快吃著便當聊天，小鬼分享國中趣事，更模仿著當年他在學校拿紗布把手綁起來，被教訓時，他打趣說「我的手被封印住了」，逗樂大家。小鬼個性活潑外向，像是大家的開心果，豈料不幸猝逝，如今天人永隔，讓當時大家愉快錄音的影片，當作最後的紀念。

影片最後寫下「WE LOVE YOU BROTHER.REST IN PEACE（我們愛你兄弟，安息吧）」，讓人鼻酸，小鬼所屬滾石唱片昨表示，「我們最愛的鬼哥黃鴻升，透過歌曲傳遞如他一般溫暖的正能量，在未來的每一天，這股能量將繼續陪伴在你我身旁。」

(中時 )