南投草屯一位沉香收藏家白先生，8月7日當天下午離開家中，前往台南參加法會，隔日下午4點多返回草屯，打開家門竟發現滿地的沉香木屑，驚覺家裡遭到小偷！走進倉庫一看，所有珍貴沉香都被偷走！

白先生的失竊物包括紅土沉香5.4公斤、35公釐提珠1串、250萬元木刻觀世音菩薩神像1尊，還有客廳的沉香等，總價值超過2600萬的珍貴收藏遭竊。

狡猾的竊賊還將監視器電腦主機整台抱走，阻礙偵辦。經過一個多月的調查，檢警今日（9月24日）順利追捕兩名竊賊，目前找回少部份的印尼沉香，市值大約二十萬元，白先生心情無奈，質疑效率不佳。

據了解，兩位嫌犯都住在雲林，身上都有前科，此案已違反森林法、竊盜、毒品等案件。

白先生說，竊賊曾和自己約在家中談買賣生意，所以了解宅內配置，可能已經計劃犯案多時，趁白先生出遠門時進入屋內，就地取材、借用長梯爬進二樓進到屋內行竊。

針對此案，檢方積極擴大偵辦中，基於偵查不公開原則，不便對外界說明。

(中時 )