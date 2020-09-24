圖二：台中在地品牌Nak Nak是世界各大傢俱展的常客。（林欣儀攝）

圖三：Vitra_Pacific Chair 太平洋辦公椅，蘋果公司最愛的辦公椅。（明日選品提供）

圖四：Tom Dixon_Eclectic Alchemy墨語煉金 金屬香氛蠟燭，前調：火藥、中調：黑胡椒、基調：麂皮。（明日選品提供）

因應後疫情時代居家設計的變動，忠泰集團旗下明日選品MOT SELECT邀請世界咖啡沖煮大賽冠軍的王策的精品咖啡品牌「VWI by CHADWANG」，進駐台中草悟道，並攜手富錦街知名甜點店but. ，打造新型態複合式選品店，一次體驗國際級的設計、咖啡與美食。

明日選品台中店已明亮的藍綠色，搭配北歐風設計，走「Mix ＆ Match」風格，在台中草悟到街角也十分顯眼，除引進多款經典設計如瑞士家具品牌「Vitra」辦公椅系列、日本家具品牌「Maruni」等，另也有北歐櫥窗選品，及台灣文具品牌no.30、Y Studio物外設計等，另外也特別與台中在地品牌Nak Nak合作，推薦多款系統傢俱，提供消費者空間運用的新靈感，同時也設有專業空間規劃團隊，幫助消費者添購各式家具。

在台北、新竹皆開設店舖後，王策首度進駐台中，除店內有些許座位外，戶外位置也有大片藍綠磁磚牆，好拍之餘更難感受台中設計綠洲「草悟道」的悠閒氛圍，目前VWI門市暫時以手沖為主，未來也將利用在地食材如大甲芋頭、麻薏等，推出台中限定的飲品。

北市富錦街當紅名店but. we love butter，也與明日聚落合作聯名的包裝設計，推出but.本店也沒有販售的雙口味禮盒，包括冰火經典（濃厚奶油＋生乳酪蜂蜜海鹽），與在地獨創（金鑽鳳梨＋柴燻桂圓），也在台中MOT可購入。

即日起至9月28日，在MOT台中與台北，訂單消費金額滿1萬元，加碼95折回饋，台中店也有新加入MOT Club的會員，不限金額消費送限量的MOT現金抵用券200元一張。

(中時 )