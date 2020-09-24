是否有過這樣的經驗，明明上午出門時，鞋子穿來還很合腳，甚至微鬆；但走了一天的路下來，腳似乎腫了一圈，鞋子怎麼穿都不合腳，好似買小了一號，偏偏在外無法換鞋子，只能瘸著腿、捱著疼痛走路？

久站、久坐、末梢循環差 足部易腫脹

其實，造成腳部在一天之內出現明顯變化的原因相當多，但大都是身體自我調節的作用，很少是一種疾病的狀態。書田診所家庭醫學科主任醫師康宏銘指出，並非每個人都有同樣感受，因為這種自我調節的程度會因人而異，每個人對於變化的敏感程度也不一。大抵來說，原因如下：

●久站或久坐：

久站會讓靜脈回流不順暢，血液滯留下肢，從血管滲入組織的水分也較多。此外，身體處於站立或坐姿時，體內的醛固酮濃度會比躺著時高出3倍以上，讓腳部更容易腫脹；醛固酮又稱為留鹽激素，能減少腎臟排出的鹽分，並將身體的水分留住。

例如年紀較長或水腫較嚴重的人，通常會反應晚上要夜尿1~2次，早上起床足部就會明顯消腫，這是因為躺下來後會加速回流，有利於排水；也有些人一趟長途飛機下來，不分白天、晚上，雙腳會明顯腫脹，甚至持續一週才慢慢消腫。

如果走路過久，緊接著又長時間坐著不動，也可能造成代謝的組織液、血液無法順利回流至心臟，累積在下肢，造成足部腫脹，物理治療師謝迪亞表示。累積性的腫脹久了，足部也會感到疲勞，尤其是沒有綁帶的鞋子少了鬆緊，感覺更明顯。

●末梢循環差：

有些人一到冬天手腳特別容易冰冷、蒼白，感覺腳似乎小了一點，這是因為末梢循環不好，造成血流不足，康宏銘說。但如果在泡湯或洗熱水澡後、腳部回溫進而改善末梢循環，甚至出現反應性充血，腳就會脹得比原來還大。這種現象通常在女性會更明顯。

同樣道理，若是末梢循環不佳的人，只要走動、促進血液流動、血液循環充足，就可能感覺腳部明顯腫脹。此外心肺功能較差的人，或者本身有動脈硬化的問題，末梢循環不佳，足部的大小變化會更明顯。

●荷爾蒙變化：例如女性在排卵期後、尤其月經來潮前，腳部腫脹會特別明顯，就是受到荷爾蒙變化的影響。

●藥物作用：例如高血壓用藥常見的血管擴張劑、或者阿斯匹靈、消炎止痛藥等，都容易造成水腫。

簡易下肢淋巴引流 快速擺脫足部腫脹

若要預防或舒緩足部腫脹，專家提出以下建議：

1.穿著可以調整鬆緊、綁帶的鞋子，或者穿著彈性襪，少穿高跟鞋。

2.避免久站或久坐。

3.可以在辦公室簡單地活動腳踝，讓腳踝背曲與下壓，持續3~5分鐘，每30分鐘就活動一下。這個動作需要靠小腿肌肉收縮，能將累積下肢的液體像幫浦一樣打回高處，增加足部循環。

4.回到家可以抬高下肢，並高於心臟。

5.雙腳浸泡熱水15分鐘，透過外在溫度幫助提升足部循環；辦公室若備有插電式熱毯，也能包覆腳部，達到類似泡熱水的效果。

6.做一些簡單的下肢淋巴引流。

簡易按摩快速舒緩腫脹。(影片來源/康健雜誌提供)

(中時新聞網)