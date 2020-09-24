民進黨立委提案下修公視董監事審查門檻，自四分之三降到二分之一，讓外界擔憂提案若通過恐影響公視獨立性，新制是否影響下一屆（即第7屆）董監事，也是一個外界關心的問題。對此，文化部長李永得表示，不管哪個黨派，只要是立委提案，「我們都尊重」。

依現行《公視法》規定，公視董監事產生方式，是由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董、監事審查委員會，並由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會，取得四分之三以上多數同意後才產生。

公視董事會至少需由17位董事與3位監事組成，第6屆公視董事會任期在2019年9月25日任滿，在去年9月初舉行第7屆第1次公視董監事審查委員會審查會議中，只有7名董事、1名監事通過，不達法定人數，目前仍無法組成第7屆公視董事會。

李永得表示，上個會期便有立委提出不同修法版本，行政院版本則還在討論中。但縱使立委提案通過，下一屆公視董監事選任仍一定適用現行《公視法》，修法與下一屆董監事選任是「兩回事」。

行政院長蘇貞昌曾提及，應將門檻下修至三分之二，對於贊成門檻下修至多少。李永得表示，二分之一或三分之2二，都應由立法院決定，「因為現在窒礙難行的部分叫做四分之三。依過去實施的經驗，大家已經知道有很多窒礙難行之處，對公視經營的穩定性是非常大的傷害，降低門檻是大家有的共識，至於要三分之二還是二分之一，我們都沒有既定意見，由立法院去決定。」

(中時 )