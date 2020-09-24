「2020年歐盟台灣司法交流計畫」國際研討會24日及25日，以「精神障礙者於刑事程序之鑑定與處遇機制」為議題進行交流，因疫情關係，今年採取視訊方式；司法院許宗力院長於致詞時表示，這除了代表台歐司法交流，還象徵著不分彼此追求公平正義的理念與決心。

許宗力表示，台歐司法交流計畫稱為J-E-T，「JET」，也就是Justice for EU and Taiwan的簡稱，國際交流頻繁的今天，JET還有一個重要的意義，就是此項合作交流，如同噴射機一般，與人權價值一同起飛、超越國界。

歐洲經貿辦事處處長致詞提到，台灣在亞太地區就保障精神障礙者之人權堪稱為模範，今天的研討會，讓歐盟與台灣可以互相學習，因為在任何地方，人權保障永遠都不會是完美的，我們一直都有努力及進步的空間。

研討會分為兩日下午進行，邀請來自德國、法國及北馬其頓共和國在學術界及實務界負有盛名之專家學者；24日下午由詹森林大法官主持，首先由德國科隆高等法院副院長Christian Schmitz-Justen及法國律師Mr. Yassine Yakouti，針對「精神障礙被告就審能力、受刑能力之判斷」議題進行專題演講。

會場同歩與歐洲視訊及即時口譯，也邀請了成功大學法律學系陳運財教授、臺灣高等法院高雄分院陳明呈法官及彰化基督教醫院司法精神醫學中心王俸鋼醫師擔任與談人。

(中時 )