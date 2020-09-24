2004年至2006年間，飛利浦（Royal Philips）、奇異（General Electric Company，簡稱GE）及西門子（Siemens AG）擁有大陸醫療設備市場95％的市占率，後來大陸品牌崛起，但3大公司壟斷大陸醫療設備市場比重仍高達八成。外傳是透過當地的中間人行賄大陸政府官員及醫療機構人員，以換取醫療器材訂單，但3大公司皆否認傳聞。而根據大陸政府曝光的一份法院判決文，將這3家公司的行賄細節曝光，使這件傳聞幾乎得到證實。

大陸《21世紀經濟報導》報導，根據法院判決文書統計，2016年至2019年間大陸百強製藥企業中有超過半數被查實存在給予或間接給予回扣的行為，其中頻率最高的企業3年內涉案就有20多起，單起案件回扣金額超過2000萬元人民幣（約8400萬台幣）。

此外，根據大陸的統計，2010年至2019年10月，醫藥領域被查處的行賄，受賄案件高達3113件，而2013年以來激增，相關案件超3000件，除了跨國醫藥企業，還有很多國內的知名製藥企業。而在法院貪污案的判決文中，顯示了飛利浦、西門子等企業行賄行為。

根據法院文書資料，飛利浦代理商曾兩次向時任西寧市第一人民醫院院長柴多行賄共計20多萬元（約逾84萬台幣），而只是希望柴多向醫院打招呼快付款；西門子也在柴多協助下得標該醫院的牙椅，招待他到珠海賞航展，在機場送他裝現金30萬（約126萬台幣）的水果箱。

資料並顯示，飛利浦銷售3台彩超設備給山東省煙台市萊山區第一人民醫院，當中就透過代理商向該醫院原黨支部書記、院長郭軍支付佣金及謝禮共90萬元（約378萬台幣）現金。而奇異將醫療超聲設備賣給四川眉山市人民醫院，中間交易過程是，代理商誌慶公司付給汪姓中間人210%的推廣費，之後這筆費用轉手成為當時市醫院院長王建民在成都的一套房產。

報導並引述美國司法部的文件，指西門子醫療集團在產品推廣方面出手大方。從2001年至2007年期間共向大陸5家醫院行賄共計1440萬元。而在2015年，西門子旗下醫療部門因涉嫌賄賂醫院使用其高價醫療產品，受到國家工商總局調查，涉案的醫院高達1000家。

(中時新聞網)