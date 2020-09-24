在國旅解封後，婚宴市場也跟著回溫，台北晶華酒店今年下半年婚宴訂席幾乎被訂滿，便再接再厲瞄準明年婚宴市場，將在2021年1至12月間，首度釋出30個包含周六日的黃金日期，祭出史無前例的優惠價搶攻婚宴商機。

台北晶華酒店開幕邁入30周年，見證了逾2萬對新人的終身大事，不僅提供每桌3萬元以上的頂級婚宴，2009年也推出「幸福年曆」專案，透過宴會場地產值管理的方式，以平易近人的起桌價主打非假日的婚宴市場，而現在推出的「幸福年曆30增值版」，除了破天荒地釋出明年30個包含周末的日期，打出每桌1萬3900元+10%起的親民價格，最低10桌便可適用，更將送給10月底前下訂的新人，總價值超過9萬元的大禮包，禮包內容包括套房升等、餐前雞尾酒派對、香檳塔、婚紗MV拍攝、主題區背版佈置等實用的「晶選好禮十選五」。

近期裝修完畢的4樓貴賓廳，擁9個可靈活運用的優雅空間。（台北晶華酒店提供）

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「2009年的『幸福年曆』確實達到了消費者與飯店雙贏的局面，消費者用超值的價格、享受到五星級飯店的服務，飯店也在有效率的坪效與產值管理目標下，達到營收最大化的目標。今年是晶華30周年，我們特別把這個廣受歡迎的婚宴專案升級，並且非常有誠意的釋出30個週末的好日子，鼓勵更多計畫結婚的新人提早下定。」

「幸福年曆30增值版」婚宴場地選項包含擁有頂級私人招待所風貌、品味綽約的1樓晶華會，還有近期全新改裝完成、空間可靈活運用的4樓貴賓廳及地下3樓的晶英會。菜單選項中，如龍蝦、鮑魚、雪蛤等頂級食材仍不缺席，現場的花卉佈置，聲光音響設備、優質婚顧服務、以及酒水暢飲、蜜月客房等好禮也都替新人們貼心備齊。

(中時 )