女團「PER6IX」近來推出新專輯《頑美Naughty Beauty》，由6位團員彭名慧、王加瑄、申力安、林采婕、李紫嫣、馬瑋伶組成，新歌〈頑美〉MV在YouTube已突破百萬點閱，她們心情興奮，24日舉辦記者會。成員李紫嫣的父親是資深演員李㼈，李紫嫣提到父親這次力挺幫忙她們分享4首新歌MV、預告影音等，李㼈鼓勵：「妳們6個人都很棒！」

李紫嫣有時趁工作空檔與父親視訊聊天，團員們也曾透過視訊與李㼈打招呼，李紫嫣說：「爸爸那時候在拍戲，我們還有跟毛弟打招呼。」李㼈開心對團員大比讚，她們笑說：「超可愛。」

而王加瑄在網路上擁高人氣，團員封她「修圖達人」，王加瑄笑表示團員要發照片前都會傳給她幫忙修圖，還爆料身材最纖瘦的彭名慧，曾偷偷把自己修胖，「她把臉、身體都拉胖，大家看完都說比較好看。」

6人目前都是學生，忙兼顧工作、課業，成員力安、名慧、加瑄都曾因忙練舞、上通告等，憋尿憋到尿道炎，導致身體不適，被老闆陳子鴻老師叮嚀：「要多喝水，不要憋出病來！」

此外，昨在現場，他們的老闆陳子鴻站台力挺，獻上祝福恭喜MV有好成績，他坦言這次非常嚴格要求6人的舞蹈表現，王加瑄說：「整齊度一直被雕，發片前子鴻老師驗收了好幾次，希望每次呈現都要很完美。」

(中時 )