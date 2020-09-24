醫師呼籲，患者有重建乳房需求前，應須考量自身身體因素，如皮膚厚薄、術後胸壁的鬆弛程度等。鄭郁蓁／攝影

衛福部調查，乳癌長居女性十大癌症首位，更是所有癌症中最「年輕」的一項！一名20多歲女性原本想隆乳，術前檢查卻意外發現左乳有2.2公分腫瘤，確診罹患乳癌，最後選擇全乳切除，在醫師建議下，左乳進行乳房重建、右乳隆乳，兩側乳房從C罩杯一口氣升級至E罩杯，完全不受乳癌負面影響。

收治病例的高雄醫學大學附設醫院乳房外科暨癌症中心主治醫師張智皓指出，台灣女性乳癌患者自1995年2838人增加至2017年13965人，人數約上升4.9倍；此名26歲女性患者，得知罹患乳癌後，心情跌落谷底，所幸基因檢測後判定不用化療，術後只要吃抗荷爾蒙藥物控制病情，並經乳房重建、隆乳手術讓患者恢復自信。

高醫大附設中和醫院乳房外科主治醫師歐陽賦表示，現在乳癌治癒率大幅提升，但部分病友除與疾病奮鬥外，還得面對乳房切除後的重建課題。據臨床觀察，治療中全切除乳房患者僅25％左右會進行乳房重建，與美、韓等國超過5成相比，低了許多。

歐陽賦表示，自己也收治過一名70多歲的阿嬤因為乳癌切除乳房，醫生原本建議基於年紀、安全性不建議她做重建，但是阿嬤非常堅持，表明不希望身上帶著癌症的印記，更希望老後還能擁有去大眾池泡湯也不會被旁人異樣眼光的微小心願，經過乳房重建後，後來重拾圓滿自信人生。

知名美妝網紅崔咪，僅三十多歲，也因乳癌選擇兩邊切除，她也分享，全切後，其實心情影響很大，原本覺得自己漂漂亮亮，但脫光衣服後，發現身體少了一塊原本屬於自己的東西，真的難以接受，「當時聽到要全切，就覺得要如何面對自己的未來」，索性病友分享一句「這是重新選擇罩杯的時候了」，選擇兩邊都重建，讓她找回自信。

張智皓說，女性乳癌患者不願意進行乳房重建的原因，常見為擔心乳癌復發、手術費用等，但其實只要治療時把癌細胞切除乾淨，再復發的機率不高，手術費用部分為單側乳房重建費用約15萬至20萬元，若合併另一側隆乳手術，總計費用約為20萬至30萬元。

若有女性擔心罹患乳癌，是否應比照美國知名影星安潔莉娜裘莉進行預防性乳房切除手術？張智皓說，一般民眾沒有必要進行預防性切除手術，除非是有乳癌家族史，或帶有乳癌BRCA1、BRCA2致病基因，或乳房內已有太多鈣化點，若擔心有被誤診的狀況下，可經由醫師評估再考慮是否要預防性切除。

(中時 )