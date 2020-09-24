台北市一對夫妻婚後共同經營運動酒吧，耿姓妻子意外認識經營餐酒館的何姓客人，兩人違背常理發展成男女朋友關係。耿女甚至還在何男洗澡時開視訊，要他「再洗一次」。丈夫見到對話紀錄後頭頂大閃綠光，氣炸告上法院。法院經查後判處兩人須共同賠償40萬元，全案可上訴。

據判決書指出，北市這對夫妻自2017年結婚，婚後共同經營運動酒吧，育有一女。沒想到耿女卻意外看上來酒吧消費的何姓男客人，何男為經營餐酒館老闆，兩人一眼定情，發展成男女朋友，兩人常透過視訊電話聊天。

此外，丈夫指控，兩人從2019年1月開始交往過密，兩人也曾在洗澡時打視訊電話，耿女曾有說有笑地回應何男，「笑大聲點」、「再洗一次」等等。兩人也在同年2月14日當天，交換鑰匙圈當作定情物，也常進入「有床的密閉空間」獨處幽會。

法官經查綠光夫所提供的聊天紀錄，認為耿女與何男過去多次有不合乎常理的親暱交往行為，足以破壞婚姻和諧圓滿的期待，也已嚴重損害丈夫的配偶權，造成精神上極大的痛苦，18日判定兩人須共同賠償40萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)