日本男女3人樂團「Hysteric Blue」於1997年發跡，憑單曲《春〜spring〜》爆紅並登上《紅白歌唱大賽》，2004年卻因吉他手二階堂直樹音犯強姦罪遭逮捕，樂團因此宣布解散，二階堂直樹4年前才被關出獄，近日又爆出他再度犯案被逮。

據日媒報導，41歲的二階堂直樹今年7月走在埼玉朝霞市內的路上，突推倒一名20多歲的女性企圖猥褻，最終因女方反抗未得逞，二階堂直樹當下落荒而逃，但他同月11日即在律師陪同下到警局認罪，坦承當時摀住女子的嘴以及摸了她的胸部，目前被警方以「強制猥褻傷害罪」逮捕。

二階堂直樹16年前因性侵9女被關，2016年才假釋出獄，近日又再度犯罪被捕。（圖／翻攝自日網）

據悉，二階堂直樹2004年就曾侵犯一名20多歲少女被逮，經警方調查後，竟發現害者高達9人，使得「Hysteric Blue」不得不解散，而二階堂直樹也被判了12年有期徒刑。

而二階堂直樹為了假釋，於2006年期間，每周上兩次的防止再犯課程，為期半年，還開始信宗教，並投稿雜誌表達不再犯的決心， 同年順利提前出獄，沒想到如今又犯罪。

(中時新聞網)