共機頻頻擾台，甚至跨越台海中線，台海危機迫在眉睫。有PTT網友問，各位後悔當年考預官預士嗎？甚至有人擔心，兩岸若開戰，未除役的是否隨時會被徵召上戰場？有網友不禁酸回：會怕了齁。

有網友在PTT「八卦版」問，按照目前的法規，義務役士兵36歲除役，預官預士要到50歲才除役。如果這次兩岸打起來，就是被徵召的那群人，後悔了嗎？

網友回應說，按照法規，義務役士兵的確是36歲除役 也就是說36歲以下，一旦戰爭，就得召必回，一旦人不夠，戰時改年齡限制應該很快，改到50歲，把更年長的都抓上去當後勤。網友也認同表示，不要以為上戰場是年輕人的事，中年人也要拿槍上戰場。

其他網友紛紛回說，「能為國打仗是光榮的事！」、「真的戰爭，你真相信36歲以上不會拉去打膩。」、「會怕了齁。」、「當時還有學到第一波的前線防禦要挖地道。」、「不會啊，真正殺到島上來，你沒被徵召也得打啊！」、「除役也跑不掉啦，想太多。」、「基本55歲以前都還是能開槍、開坦克就是了。」

還有網友直言：「後悔是不會後悔啦！畢竟對這塊土地有感情，主要是要找到一個理由戰吧！最起碼為了817我覺得打起來很無力，然後我們家一定全部投誠，說不定我要上戰場還跟我說，『你敢上去就斷絕關係XD』『不可以打我老鄉』~~~」。

(中時新聞網)