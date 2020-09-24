不久前在維吉尼亞大學進行研究的大陸問學者胡海洲（Haizhou Hu，音譯）被控竊取軍事相關機密案，在維吉尼亞大學校方承認胡海洲有權閱覽涉案的資料後，美國聯邦檢察官突然撤銷了對他的刑事指控。胡海洲是在上個月在機場準備搭機返回大陸青島市前，在機場以竊取商業機密罪被逮捕。

《美國之音》指出，針對檢方提出撤銷訴訟案，維吉尼亞西區聯邦法院法官已經予以批准。

美國聯邦檢察官突然撤銷了對大陸訪問學者胡海洲竊取商業機密的刑事指控，維吉尼亞西區聯邦法院法官已予批准。（圖／維吉尼亞西區聯邦法院）

據逮捕胡海洲的聯邦調查局起訴書指出，在維吉尼亞大學做訪問研究學者的胡海洲另外為中國大陸北航大學一家軍方資助的實驗室工作，主要研究水下機器人，他被控竊取維吉尼亞大學教授董海波（Dong Haibo，音譯）研究了20年的專有軟體編碼，董海波同時也管理一個有美國海軍研究辦公室出資的合作專案。

美媒《華爾街日報》報導，維吉尼亞大學承認胡海舟獲得了訪問部分資料的授權，美國聯邦檢察官因此主動撤銷對胡海洲的起訴。

此一消息傳出後，大陸媒體立即表示，對於近期採取一系列行動針對大陸在美研究人員的美國司法部來說，這起案件顯得十分尷尬。

《法國國際廣播》（RFI）指出，胡海舟的美國指導教授董海波之前向媒體表示，他認為胡海舟不當獲取了他研發的代碼，而且胡「不告而別」亦相當可疑。胡海舟的律師則辯解稱，當事人是使用維吉尼亞大學提供的登錄資訊，他電腦裡的所有檔都經過授權。維吉尼亞大學校方也證實，胡海周訪問學校電腦系統的內容「不構成違法行為」，但學校仍將繼續對其數據訪問和權限標準進行審查。

美國檢方也認為，校方沒有採取足夠的安全保密措施，亦無法證明胡海舟無權獲取相關文件，這與司法部之前對他的指控不符，因此撤銷起訴。

報導表示，今年夏天，美國聯邦調查局曾對數十名來自大陸的研究人員進行了盤問，並逮捕了至少6人，並且大多數逮捕行動發生在機場。據悉，胡海舟現在已經返回大陸。

(中時新聞網)