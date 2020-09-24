今天喬治大叔來跟各位聊聊TDR的股票吧...

TDR是什麼?

●台灣存託憑證，國外上市公司來台掛牌，和台積電在美國掛牌ADR概念相同。

股價和國外掛牌價格相同嗎?

●不相同，各自產生市場交易之價格，因此會有 折價/溢價 的問題。

●下圖是9/22收盤後的折溢價%，有一檔911616杜康DR 溢價3200%，我差點連幾位數都算不出來了...

●這溢價是什麼概念? 以市場最紅的美德醫療DR為例，你要用比新加坡掛牌的價格貴一倍去買這檔。

●我沒有說因此溢價就要收斂，不會漲還是就要跌了喔，而是台灣郎買的是一種大器，一種輸人母輸陣...

圖/喬治大叔授權提供

一個台股兩個世界?

●沒錯! 就是這樣，不畏昨晚美股大跌，不畏今天台股電子、金融只要叫股票的都跌，但DR的股票有金鐘罩、鐵布衫除外。

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為什麼沒買的股票就是一直漲、買進了之後就開始沿路跌、是主力在盯著你看嗎 ?

●也不能這麼說，通常會連續漲停飆漲的股票，只有一個原因，就是因為這些標的在外流通籌碼非常稀少，要嘛已經都被收走，要嘛大股東持有絕大部分。

9103 美德醫療-DR

●市場網路同學會大家都認識<林媽媽>分享這檔的樣子，我是近期才知道，真是孤陋寡聞阿。

●董監持股超過60%，在外流通約40%，今天週轉率25%，大家口罩戴起來，股票飛起來阿!

●團結! (笑)

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911622 泰聚亨-DR

●董監持股超過89%，表示在外流通僅有11%。而今天換手率76%，一張股票今天換了7個人，是很燙大家拿不住是嗎...

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9110 越南控-DR

●大股東持股超過66%，在外流通約30%。今天換手率35%，等於換了一輪，洗牌的概念。

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檔數太多但說到這裡大概就應該懂了，當籌碼握在少數人手裡的時候，籌碼學叫集中那應該是好事，但這些在外籌碼卻又頻繁週轉，如果做幾個假設好了。

●剩下在外籌碼又被大戶收走，他可不可以控制這檔股票的漲跌?

●如果剩下籌碼分散各地，但大股東現在身價水漲船高有沒有可能賣股? 我在台灣賣一張股票，我回去元發行地可以買好幾張，是你做不做?

因此，無論股價上漲和下跌，都產生了流動性問題，而這問題，並不是你能控制的。當無量鎖漲停、你買不到；當無量鎖跌停，你賣不掉。

最後的結論和警示

●市場在瘋的時候你要跟著瘋，不要以為自己最理性才賺得到錢。Party all night 你一個人在旁邊喝悶酒會桑心的，但是....

●流通性問題使得股價飆漲，有一天也會因為流動性問題下跌，<上漲靠錢堆，牆倒萬人推> 的邏輯永遠不會改變。

●溢價的問題總有一天要修正，時間問題。

●但是大叔認為DR還是有一些作用的，當市場狂熱的資金退潮，你必須觀望他們流向哪裡，這就是你的市場溫度指標!!

本文由PressPlay專欄作家喬治大叔授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)