耳鼻喉科醫師吳昭寬進一步檢查後發現該名婦人是罹患了罕見的「耳道鱗狀上皮細胞癌」。(圖擷取自節目醫師好辣Youtube頻道)

耳朵也會有癌症！耳鼻喉科醫師吳昭寬日前就分享一起血淋淋的案例，一名病患某次就醫時主訴自己常感覺到耳鳴甚至頭暈，更說自己用棉花棒清出來的異物像「松露混著番茄醬」呈現黑紅色，醫師一看後發現一坨粉紅色肉團，塞滿耳道，進一步檢查後發現該名婦人是罹患了罕見的「耳道鱗狀上皮細胞癌」。

吳昭寬在節目「醫師好辣」上分享，一名50多歲的女病患平時因為耳朵是油性且容易有耳垢，所以每3個月會回診定期清潔。就在某次回診時病患表示自己，「這陣子耳朵特別癢，時常感覺到耳鳴、耳悶甚至有時後會頭暈。」但吳昭寬平時也會衛教病人，沒事不要自己亂挖耳朵，所以該病患不敢自行挖耳朵，只用棉花棒在外圍稍做清潔。

接著病患提到自己的耳垢和平時呈現土黃色，「蟹膏狀」般不太一樣。反而比較像「松露混著番茄醬」是黑紅色的。這情況讓吳昭寬在清潔耳朵後立馬拿起內視鏡檢查，果然發現一大坨粉紅肉團，於是緊急安排切片手術，取下這團長達2公分的腫瘤。

對此，吳昭寬表示，該名婦人罹患的是罕見的「耳道鱗狀上皮細胞癌」，更說不要小看這癌症的威力，「若是不小心吃到神經部位，很有可能造成聽覺癱瘓」。所幸該病患開刀後接受放射線治療，恢復情況還算不錯。最後，吳昭寬也叮嚀，「沒事不要亂挖耳朵」，過度的機械刺激會讓皮膚細胞像踩油門後忘記煞車一樣，很有可能變成癌症。

(中時新聞網)