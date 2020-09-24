韓國航太工業公司(KAI)在兩星期前，展示了KF-X原型戰機的進度，也參與這型戰機開發的印尼，將要重新與韓國進行談判，主要議題就是開發資金已延誤許久。

防衛世界(Defense World)報導，韓國國防採購計劃管理局（DAPA）和韓國航太工業公司(KAI)的官員，已前往雅加達。據《韓國時報》 報導，他們將在9月23日至24日，與印尼官員會面，主要是協議聯合開發項目。

韓、印雙方其實舉行了4輪談判，最近一次的談判是在一年之前。

依照原先的條款，印尼同意承擔KF-X戰機20%的開發費用，也就約略是14.6億美元，可以取得3架原型機，以及在研發完成後，於印尼自製的權利。然後，印尼到目前為止，只支付了約1.9億美元。

印尼表示，之所以拖欠款項，是因為經濟不振，實在拿不出14.6億，他們希望更改協議，將其研發經費佔比，從20%下調至15％，也就是減少到10億左右。2019年，印尼法務部長維蘭托（Wiranto）還提出另一項方案，就是以印尼生產製造的CN-235運輸機來折抵現金，不過韓國沒有同意。

印尼官員表示，他們還是對KF-X戰機很有興趣，只是問題在缺錢。印尼仍希望韓國能夠同意戰機的技術移轉，以深化印尼的航太工業。不過這項要求韓國無法獨自決定，因為KF-X戰機的某些技術與美國有關，比如發動機就是美國通用動力的F414-GE-400型。

KF-X原型戰機有望在2021年上半年正式完成，然後希望在2026年完成地面測試和飛行測試，進入量產。

(中時新聞網)