天生歌姬A-Lin為電影感動獻聲，公開最難說出口的愛。（海鵬提供）

改編自日本傳奇女作家岡本加乃子短篇的電影《戀愛好好說》，今天同時公布正式預告及電影主題曲，讓人驚喜的是該片主題曲〈抱歉 我不抱歉〉由A-Lin獻唱，並將片中說不出口、卻真心無悔的愛情，詮釋得淋漓盡致。

也是歌手出身的電影男女主角邱志宇、余佩真，對新作獲得A-Lin歌聲力挺，感到十分驚喜，有趣的是，邱志宇和A-Lin最近還不約而同，恰巧都斜槓客串演出了《比悲傷更悲傷的故事》影集。

這部3段式的愛情電影《戀愛好好說》，片中雖囊括3首動聽歌曲，最點題的卻是A-Lin的這首新曲，不僅導演郭珍弟一聽就愛，更大獲女主角余佩真力讚「旋律好好聽」，而A-Lin本人對能演唱《戀愛好好說》主題曲感到十分開心，更希望電影大賣。

曾以《通靈少女》前傳《神算》拿下台北電影獎，並入圍金鐘獎的余佩真，這次演出新片雖和另一男主角吳宏修感情修成正果、有不少擁吻戲，其實私下吃足不少苦頭。

該片去年拍攝時春寒料峭，她得頂著彰化芳苑的海邊寒風演出，一場在海邊思念母親的戲看似感動，但她其實是「太感凍」渾身起雞皮疙瘩。拍戲時不僅身上貼滿5個暖暖包取暖，拍片前還一直猛拉筋暖身，被燈光大哥笑說：「妳是要拍武打片喔？」

(中時 )