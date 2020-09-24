「鄉村ONE PIECE」聯合成果展覽，內容都是學生經過課程學習與體驗，親自完成的創意實作，吸引師生到場參觀。（曹婷婷攝）

以地方農特產為主的國宴餐設計、以地方產業觀光旅遊為主的遊程設計，透過種子育苗進行園藝設計，中華醫事科技大學以「做中學、學中做」為出發點，設計思考與實作課程並舉辦「鄉村ONE PIECE」聯合成果展覽，內容都是學生經過課程學習與體驗，親自完成的創意實作，吸引師生到場參觀。

中華醫大109年度設計思考與實作課程，採模組課程方式讓選課同學依據個別喜好，參與青銀共繪與淺山物語課程學習，課程著重實作，老師上課透過課程設計鼓勵學生多動腦思考，同時也安排學生到校外上課，體驗和課程設計相關的鄉村經驗，最後再激勵出創新和創意思維，把所學變實作，透過展覽真實呈現。

青銀共繪與淺山物語模組課程採跨領域教學，授課老師來自各領域，包括長照系王靖婷，生科系張文騰、朱木貴、運休系彭家源、餐旅系黃裕文、幼保系蔡瓊賢、護理系張明蘭等，在授課老師的綜合指導下，學生分別完成與地方農特產為主的國宴餐設計，與地方產業觀光旅遊為主的遊程設計，以及透過種子育苗進行園藝設計、防蚊液與潔手乳保健品設計等。

特別的是，此次成果展策展主題、設計理念與海報設計都出自學生發想，由運休系學生朱沛萱擔任策展組長，展出內容和創意實作，以融合老人、大人、小孩三代同堂體驗鄉村生活來呈現青銀跨代的生命故事。無論取材鄉村蔬果國宴餐、園藝小物設計、防野外蚊蟲防蚊液、潔手乳、痠痛膏，或可讓鄉村風景盡收眼底遊程都出學生巧思創意；希望藉此提醒大家多陪伴家人。

參與修課及展出的二醫技四A學生林芷葳表示，透過「青銀共繪」的模組課程，讓她實際體驗年齡與世代的差異，透過觀察與學習化解差異並進而找到共同目標，一同實踐完成，面對高齡社會更有信心。

中華醫大設計思考與實作課程「鄉村ONE PIECE」聯合成果展，9月23日至9月30日在學校圖書館2樓展出1周，校長曾信超、副校長楊堉麟等也特地到場參觀學生創作，聆聽學生導覽，肯定展出作品和學生用心。

(中時 )