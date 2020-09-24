日本電影《看不見的目擊者》改編自韓國賣座電影《盲證》，由日本知名導演森淳一改編及執導，集合日本新生代潛力演員吉岡里帆和高杉真宙及實力派的大倉孝二、國村隼等人共同演出。故事描述一個看不見的女生卻成了連環命案唯一的證人，由日本潛力女星吉岡里帆挑大梁扮演盲人目擊者，高難度的演技挑戰，讓她一掃以往演技不佳的批評，獲得日本電影金像獎最佳新人獎的肯定。

來自京都的女星吉岡里帆唸書時便很憧憬演藝圈，曾經長達4年的時間，總是坐著8小時的長途巴士往反東京，尋求試鏡機會，還同時兼打4份工來支撐夢想。但她卻也總是和重要的機會擦肩而過，像是轟動的晨間劇《小海女》及電影《怪物的孩子》的配音，她都競逐到最後一輪，卻無法雀屏中選，讓她都忍不住自嘲「我可以說是連戰連敗的代表啊！」多半只能以拍攝泳裝寫真來提升知名度，直到2017年演出另一檔晨間劇《阿淺來了》中的搶眼角色，終於讓她受到矚目。

收起性感的吉岡變成近年日本娛樂圈曝光率極高的女星，先在話題電視劇《四重奏》中演出「眼睛不會笑」的前偶像，周旋在日本眾多實力派演員松隆子、高橋一生、松田龍平之間，逼出好演技，以負面角色獲得日劇相關三項大獎肯定，接著又在知名泡麵廣告中扮演超可愛狐狸，隨著廣告大受歡迎，讓她知名度爆漲，吸粉無數，更榮登2019年登上日本雜誌封面最多次的女藝人的封面大賞，可見她的高人氣，目前手上還有兩部電影因日本疫情還沒有上映，成為日本搶手女星。

但吉岡之後演出的作品卻意外讓演技受到批評，背負演技差評，直到演出《看不見的目擊者》中意外失明的警校學生，再度讓她證明演技實力，一掃以往「只能演好狐狸」的負評，獲得日本電影金像獎最佳新人獎的肯定，讓她繼續朝實力派演員邁進。在導演森淳一眼中，吉岡是個非常認真努力的年輕人，他說：「因為角色是半途失明的人士，她必需非常聰明，才能很快讓生活上軌道甚至還能辦案，這才有說服力，而吉岡就是很聰明的演員，所以我覺得她很適合。」

吉岡表示出道堅持不挑角色，「遇到任何角色都拼全力去詮飾。」但她深感這次《看不見的目擊者》的演出，是她演戲生涯的一大挑戰，她說：「這是我從未詮釋過的角色，我投入了身心靈去演出，很感謝在30歲前遇上這部作品，現在是我邁向30歲的轉折點，這部作品為我之後的戲劇之路開拓了更多可能性。」電影10月16日在台上映。

(中時 )