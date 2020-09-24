黑嘉嘉工作之餘也持續上日文課、健身課、琵琶課充實自我。（種子音樂提供）

「圍棋女神」黑嘉嘉近期跨足電影圈，客串電影《消失的情人節》，飾演一名甜美的郵務人員葉佩雯，她坦言拍戲是一大挑戰，「平時下棋時需要保持平靜才不會失誤，下棋時習慣面無表情，內心沒有太多波動，但拍戲時必須釋放情緒演出，所以是一個蠻大的挑戰。」

片中黑嘉嘉飾演女主角大霈的郵局同事，她提到自己以前很少去郵局，為此事先至郵局實習觀摩1天，才發現郵局業務繁多，演完電影後再去郵局會覺得很有親切感。而片中她演技表現自然可愛，用招牌的甜美嗓音說出台詞「哦噢」，這也是她在片中最常講的台詞，短短一句台詞成為讓人印象深刻的亮點金句爭相模仿。

被問到自己和角色異同之處，黑嘉嘉說她和片中角色一樣也是喜歡撒嬌的人，偶爾會用可愛的語氣和家人撒嬌。電影中她下班後會跟男友甜蜜約會、共度浪漫情人節，她自認現實生活中自己不是浪漫的人，太浪漫反而會感到有些許尷尬，母胎單身的她提到：「我平時不是很注重節日，若是以後交男朋友了，應該也不會特別去過節，如果情人節時買一桶冰淇淋給我吃，就會感到滿足幸福。」

近期黑嘉嘉工作滿檔，接下不少廣告，活動出席以及NHK圍棋節目拍攝，演藝行程外，她仍然維持每天2到3小時練棋，工作之餘也持續上日文課、健身課、琵琶課充實自我。對於即將到來的中秋節她並沒有特別規劃，爸爸在美國、姐姐在忙，所以這次應該不會跟家人見面，她說：「這幾周工作很忙，所以中秋節我打算在家裡好好休息放鬆，並利用時間練棋。」

(中時 )