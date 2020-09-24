行政院長蘇貞昌日前進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」專案報告，但各界對食用萊克多巴胺肉類，仍心存疑慮，台中市大里區立德里長江和樹與立委高虹安26日上午9點，將在立德里活動中心針對美豬、美牛問題舉行座談會，歡迎各界參與。

蔡英文總統日前宣布將在明年1月1日起開放含瘦肉精美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口，引起國內一片嘩然，行政院長蘇貞昌日前也在立法院進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」專案報告，指出未來政府除了嚴格把關食安也會落實標示規章，國內肉品也不可使用瘦肉精，強調台灣只有跟國際接軌、減少貿易障礙才能讓產品更具競爭力，強調「這是一個可以讓台灣走出去的決定」

台中市大里區立德里長江和樹表示，因為基層社區一直有共餐服務，而豬肉是比較常用的食材，因為相對來講，雞肉鴨肉較貴，魚肉有刺，長輩較不適合，長輩們不少是不吃牛肉的，擔心的是若美豬進口後，沒人要買，有可能會流向社區，我們又無法分辨豬肉的來源，而煮給長輩吃，若讓高齡65歲以上的長輩吃到，出問題了，誰要負責？

江和樹表示，政府一直告訴我們，政府會做事、可安心，但實際上恐非如此，政府宣布進口政令，一直到國會的質詢，官員們都閃爍其詞、立場搖擺，國人真的能夠安心嗎？於是將與高虹安委員邀請學者與衛福部官員，於星期六上午9點起，在社區舉辦座談會，與大家說明，歡迎民眾們踴躍來參與，重視自己的食品安全問題。

(中時 )