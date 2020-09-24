據了解，關貿董事長許建隆今天晚間已經正式向財政部請辭，董事長職務將由總經理張陸生暫時代理。

國民黨籍立委費鴻泰今天在財委會上列舉數件關貿跟華揚創投等公司交易，並抨擊與許建隆的祕書跟姐姐密切相關，對此許建隆晚間向財政部請辭，對此許建隆在接受等到記者訪問時表示自從今年改選以來外界的黑函就不斷，他已經心力交瘁，身體狀況也亮紅燈，想先休息，面對今天費鴻泰的質詢，他強調無愧於心，要維持自己的風骨，因此主動向財政部請辭。

許建隆並且強調關貿跟華揚創投等今日費鴻泰指證的公司，沒有任何一點關係，其中清惠光電，他半年前即由介紹人轉為證人身分向法院說明這場清惠光電和奕智博的交易糾紛。

許建隆出任關貿董座以來，黑函不斷，但是營收表現亦屢創新高。對此他表示，出任關貿董事長四年來，營運獲利以及股價都創新高，其中股價更倍翻，如今卸任，也無愧關貿。

(工商 )