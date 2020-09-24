郭富城親筆寫信並親簽署名預祝台灣媒體中秋快樂。（華映娛樂提供）

中秋節前夕，郭富城親筆寫信並親簽署名給台灣媒體預祝中秋節快樂，並提到自己主演電影《麥路人》是他是近年拍攝電影之中，角色情節最觸動他最深刻的電影，形容這是他第一次看完全片後，眼淚沒停過，還有觀眾看到郭富城罹患重病橋段，哭到口罩都濕了。

郭富城透露：「我飾演的阿博從金融才俊，到一夕之間成為無家遊民，當中的感概萬千，令人動容，他帶著對家人的愧疚，在街頭努力掙扎求存。」他坦言，「電影裡暗藏著許多人生的縮影，這是一部描述一群無家者，萍水相逢，互守為家的動人故事，拍攝時已讓我有所領悟與啟發。」

其實郭富城雖貴為天王，但他也出生自基層家庭，上有兩個哥哥與兩位姊姊，父母要養那麼多的孩子，是很大的壓力。郭富城接受港媒訪問時透露，自己曾在國中時，曾去同學家開的清潔公司打工，賺零用錢。他在電影一開場要操作清潔機，有了童年這段經歷，讓他更能投入與理解角色，工作人員透露，拍攝時郭富城還充當老師指導大家怎麼使用，他說：「如果你不懂的怎沒使用清潔機，那根本抓不到演出的節奏。」

郭富城曝在電影裡化身遊民的4個階段，除在開拍前實地體驗遊民生活外，甚至還長達1個月感受飢餓，只為體會到真實飢餓感覺，形容在電影中吃到蘋果時，感覺像吃到漢堡一樣，傻傻分不清楚，此外，他說，演出遊民角色基本上不需要化妝，連日常的梳理都不用，「好像我睡醒了，就可以到片場準備拍攝，就連鬍子也不用剃。」

(中時 )