拜仁王牌前鋒 Robert LEWANDOWSKI 被先安排休息並沒有操練（圖片來源︰達志影像）

【歐洲超級盃】[塞維亞@拜仁慕尼黑][09/25(五)03:00][編號758]

歐洲超級盃決賽將於明天凌晨在匈牙利首都布達佩斯的普斯卡什球場舉行，上賽季歐冠王者德甲拜仁慕尼黑對上歐霸冠軍西甲黑馬塞維亞。

拜仁慕尼黑於上一賽季歐冠的過程表現驚人，以11場比賽全勝的成績奪標。雖然上賽季於德甲聯賽前半段表現不穩，但在更換主帥Hans-Dieter Flick後，球隊表現脫胎換骨，除了從積分榜後來居上拿下德甲冠軍並完成8連冠之外，更將德國盃收為囊中物，拜仁成為了上賽季歐洲三冠王，不論是對球隊士氣或是在新賽季都有很大的推動力。在面對塞維亞的比賽希望可以再多拿一項冠。

而身為三冠王的拜仁慕尼黑對歐洲超級盃視為使命必達的任務，的確拜仁實力非凡。過去7 年歐冠得主取得歐超盃就有6次，其中只有2018年的馬德里競技為歐霸冠軍爭光，他們也在2010和2012年也曾取得歐超盃，在過去 10 年再沒有其他歐霸冠軍取得過了，曾經在2014-16年三度贏得歐霸的塞維亞也辦不到，所以拜仁本賽季也是很大機會繼2013年之後再次奪得歐超盃。

拜仁慕尼黑後防重心David ALABA與中場Alphonso DAVIES都在德甲開季戰時因傷缺席，但跟上一場比賽中途受傷的中場Leon GORETZKA相比他們日前經已回復操練，不確定二人會否趕及在本場比賽上陣。王牌前鋒Robert LEWANDOWSKI對上一課操練被先安排休息，不過預計仍會照常上陣。

回歸塞維亞的 Ivan RAKITIC 專心為球隊爭取錦標（圖片來源︰達志影像）

塞維亞作為西甲的黑馬，上一賽季打進前四，也對歐霸已十分熟悉，在這盃賽上可以說是架輕就熟在 13-14 、14-15 和 15-16 賽季連續 3 次奪得冠軍，也在2006年拿下了歐洲超級盃。塞維亞從上賽季開始就保持了各項賽事23場不敗的紀錄，當中有14場勝仗，狀態及士氣也十分高昂，今場面對拜仁同樣希望可以達到歐洲最強之列。

塞維亞的新兵中場 Ivan RAKITIC，日前宣布正式告別克羅埃西亞國家隊，專心為球會爭取成績；本場極力爭取回歸塞維亞後第一個獎項。另外從葡萄牙體育會加盟的阿根廷左邊衛 Marcos Acuna 目前狀態十足，將可在歐超盃上陣。因感染到新冠肺炎而被隔離治療的前鋒MUNIR El Haddadi 已經病癒歸隊，本場也可以隨時上陣。

拜仁於剛開始的新德甲賽季的第一場比賽就以8:0 大勝沙爾克04，表現仍然保持強勢，球隊實力佔優。塞維亞雖然於歐霸連勝各大歐洲豪門，在熱身賽保持連勝，但仍然還沒有受到正賽的考驗，在面對拜仁如此的競敵還是處於下風。

歷史交手紀錄中塞維亞也沒有佔優。兩隊在 17-18 賽季歐冠的 8 強對賽，兩回合最終拜仁2:1淘汰了塞維亞。對賽往績歐冠8強首回合 2018/04/04 塞維亞 1:2 拜仁 歐冠8強次回合 2018/04/12 拜仁 0:0 塞維亞。

JESUS NAVAS 於2006年有贏得歐超盃的經歷（圖片來源︰達志影像）

另外，拜仁方面Manuel NEUER、Thomas MULLER、Jerome BOATENG、David ALABA、JAVI MARTINEZ以及LUCAS Hernandez 都有拿過歐超盃冠軍，至於塞維亞只有 JESUS NAVAS 在 2006年有贏得歐超盃的經歷，雙方隊員在經驗方面 的比較也是實力差距的體現。

歐超盃於中立場舉行。歐冠冠軍拜仁慕尼黑在新賽季狀態十分勇猛，德甲開幕戰8:0大勝對手，霸氣十足，實力超卓，本場絕對可大勝。歐霸冠軍塞維亞，本場是新賽季的第一場正式比賽，狀態仍然沒有到位。雖然塞維亞整體實力不錯，但相較歐冠冠軍拜仁慕尼黑仍有一些距離。本場取主勝大球。

(中時新聞網)