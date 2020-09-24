關之琳眼神完全不看毛寧。(取自微博)

香江第一美人關之琳。(本報系資料照)

今天是「香江第一美人」關之琳58歲生日，不過就在粉絲紛紛留言祝女神生日快樂的同時，網路上也瘋傳一段她與大陸51歲男歌手毛寧合唱影片。不少網友在看完影片後，很快地就發現亮點，留言調侃「關之琳一臉嫌棄」。

先前才因為與小鮮肉在KTV包廂歡唱，傳出烏龍緋聞的大美人關之琳，近日又被翻出一段她昔日與大陸歌手毛寧同台合唱的影片，再度引發熱議，為什麼呢？因為影片中毛寧伸手摟著關之琳的腰，眼神一直熱情注視著對方，但關之琳卻明顯保持兩人間距離，淡定唱著自己的歌。

據悉，這段影片是在2018年關之琳、毛寧受邀參加大陸某公司的客戶答謝晚宴所攝。不少網友看了這支影片，更忍不住留言「關美人的表情亮了」、「這兩人湊在一起，主辦單位太有才」、「好尷尬」、「女的嫌棄男的眼神」。

不過也有人翻出毛寧2000年遭受歹徒襲擊，身中3刀，曾有一位男子聲稱自己是毛寧男友一事，語帶玄機地說，「放心吧，就是摟那毛寧也不會有非分之想的，我相信他。」

(中時新聞網)