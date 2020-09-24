今年四月才正式成軍的台灣松下銷售，短短半年已交出銷售業績兩位數成長的成績單，看好台灣B2B未來發展大有可為，整合Panasonic旗下整合解決方案事及商用設備兩事業資源，24日舉行整合方案新商品展示會。

台灣松下銷售希望藉由推出台灣5G專網通訊智慧及AI應用、住宅辦公優化及監控防疫系統、智慧店鋪營運管理解決方案、新型態能源管理系統，以及身歷其境的沉浸式投影、VR及AR應用及體驗等解決方案，維持未來每年成長的營運動能。

松下台灣事業部去年開始推動將台松電器販賣、台灣松下環境方案、台灣松下電器整合方案事業部及台灣松下商用設備進行四社合一，今年4月1日正式成立台灣松下銷售，營運半年整體業績開紅盤，交出兩位數成長的成績單。上週發表全系列秋季全系列家電商品，今日整合商用設備及整合方案兩事業資源，以「See The Future」為主題，舉行Panasonic 2020整合方案新商品展示會，涵蓋交通通訊、智能工作、店鋪能源及影像傳播四領域解決方案。獲台中歌劇院採用4K 5萬流明超高亮度投影設備，也搬到會場展示。

Panasonic在5G專網通訊智慧及AI應用領域，主打5G專網產業垂直應用整合的新事業領域，Panasonic發揮影像處理及工廠生產管理的技術強項，與資策會及廣達集團旗下的雲達科技合作，建構企業5G智慧工廠的應用服務。在交通展區，展出了電動車充電、路邊車牌辨識，以及邊陲智慧分析系統。

宅辦公優化及監控防疫系統方面，今年全球受到新冠肺炎疫情影響，遠端視訊及電話交換機商品，讓居家辦公不再是問題。此外，安控領域，也挑戰系統自動通報時趨近於零的誤報率，讓攝影機能應用在更廣大的場域。

智慧店舖營運管理解決方案及邁向新型態的能源管理系統領域，利用AIoT技術優化整體店鋪作業，減少人事及營運成本，以及運用設備結合科技打造零售及消費者的雙贏局面。當中展出非接觸性的人臉辨識門禁、溫測系統及多項自動化的智慧店舖系統，展現未來科技的價值。能源展區，面向未來都市智慧化與能源轉型政策，則能有效的管理電、熱等資源，邁向新型態的能源管理系統。

Panasonic這次在影像區，展示目前最夯的沉浸式投影及4K 5萬流明超高亮度投影設備，透過高解析度投影機，體驗者融入影像，猶如身歷其境的體驗。廣播展區則展出目前時下最熱門AR及VR，透過Panasonic攝影機與3rd Party的結合，搭配Panasonic遙控攝影機的智能化，將操作流程變得簡便。

(工商 )