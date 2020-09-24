根據內政部統計資料顯示，台中市房屋稅籍住宅量為六都之冠，相較10年前更是增加近60萬戶；其中，北屯區10年來激增26％，全區房屋稅籍住宅11萬3,163戶，成為台中市房屋供給量最多的行政區！多年來，北屯區磁吸著建商搶進購地推案；近年來尤看好14期重劃區與水湳經貿園區。

根據內政部不動產資訊平台統計，109年全台房屋稅籍住宅為881萬119戶，相較99年同期786萬3,206戶，增加94.6萬戶，增幅12％；進一步觀察六都10年來房屋稅籍住宅量，台中市從99年的44萬餘戶，109年至今已達104萬餘戶，增加近60萬戶，增幅高達134％。

其中，北屯區是台中市房屋供給爆量的大功臣，從99年的8萬9,292戶，109年至今已達11萬3,163戶，10年來增加了2萬3,871戶，增幅達26％。事實上，過去一直由西屯區稱冠，直到去年北屯區首度超越西屯區，穩坐台中房屋供給量最多的行政區。

台中市北屯區近10年來，隨著重大交通建設到位，加上區域內重劃區陸續規劃完成，建商對北屯區的關注度大幅提升；尤以台74號快速道路沿線的14期重劃區、水湳經貿園區，近年建商購地卡位心態濃厚，未來發展備受期待。

以14期重劃區來說，包括寶輝、國泰、雙橡園、陸府、惠宇、精銳等知名建商爭相購地卡位，帶動區域地價直線攀升。

例如今年初，國泰建設以每坪62萬元買下山西路二段2,446.3坪土地，而正對面的2,600坪建地，則由雙橡園開發以每坪63萬元買下；7月份，精銳建設以每坪63萬元買下仁平段1,199坪土地；8月份，元鈞建設以每坪70.3萬元購入1444.6坪土地，14期重劃區土地成交價衝破7字頭，推估未來房價勢必站上4字頭。

由於14期重劃區地價高漲，帶動緊鄰的11期重劃區，10年內中古屋每坪成交價已突破3字頭；至於預售案方面，永福地產「洲際W」位於洲際娛樂商城首排，產品規劃27至45坪、2至4房，每坪成交價31萬元。

此外，水湳經貿園區高價土地交易案頻傳！其中，陸府建設看好區域發展潛力，日前以每坪93.5萬元購地。業界由購地成本推算，未來陸府水湳新案，每坪開價從6字頭起跳；總太地產去年也砸下20.2億元重金、以每坪單價72.8萬元，買下敦化路二段、經貿東路口的2,774坪土地，預計明年推出豪宅案，每坪開價5字頭起跳。

(工商 )