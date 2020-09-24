全國船聯會24日召開理監事會，對於航港局日前召開「各港引水費率修正及費率調整配套措施研商會議」，擬調升引水費率，指出香港的引水費率，同樣2萬箱（20呎櫃）的貨櫃船，香港引水費用為4,114美元，高雄港為15,694美元，是近4倍的價，再立名目來調漲引水費率太不合理了。

船聯會指出，各航商面對瞬息萬變環境苦思降低營運成本的對策，各國政府亦積極協助航商解決困難，海運是國際性產業，船舶大型化的趨勢在其他國際港並未因此而調漲引水費率，而本次會議討論的引水費率表修正草案包括台中、高雄港、花蓮港增加10萬噸以上級距費率，造成會員公司之進出港作業成本增加，該會實難同意。

「港埠成本」被列為港埠選擇與港埠競爭的影響因素，為提供航商良好的經營環境與避免我國港埠在兩岸與國際上喪失競爭力，船聯會建議現階段不應增加航商港口作業成本負擔。

另因國際海運用油含硫量規範越趨嚴格，韓國ECA區法將於2020.9.1起生效，靠泊船舶須使用含硫量以重量計0.1％之海運用低硫燃油（LSMGO 0.1％），後續其他國家極有可能跟進，會有新興ECA區推行。

由於中油供應LSMGO 0.1％油品於台灣商港僅有台中港，船聯會建請中油在台灣國際商港之高雄港及基隆港供應，俾利航商規劃船舶到港進行油料補給作業需求。

中油本月7日回覆，已自109.8.20起於基隆港供應前述油品，但高雄港因涉其他油品供應之需求，中油仍須再行研議油料調度及供應方式，目前暫仍無法供應。

(工商 )