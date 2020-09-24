台北市率先拍板全面升級2.0，並趕在明年底前全汰換，原本的1萬輛YouBike1.0屬於北市財產，年限到後將陸續報廢，議員楊靜宇痛批，交通局非法報廢YouBike1.0，其中1萬4685個零件不知去向，另外已報廢的928個車架，當破銅爛鐵每個賤賣37元，讓千輛市值百萬的YouBike僅賣3萬元，質疑有人謀不贓，要求政風處啟動調查。

楊靜宇表示，交通局去年汰換1201輛市有財產的YouBike自行車，竟是直接交由「微笑單車公司」進行報廢作業，理由是因為YouBike自行車具辨識性，為避免民眾混淆，所以交回原廠自行處理，卻視「市有財產管理要點」法令於無物，而微笑單車公司迄今竟尚未繳交任何報廢證明，遭質疑報廢程序有瑕疵。

楊靜宇指出，據資料顯示，YouBike自行車的零組件至少有13件以上，因此2019年報廢1201輛YouBike自行車，共有1萬5613個零件，去年底交通局即要求微笑單車公司暫緩報廢，並交回剩餘未處理物，但微笑單車公司竟只有交回車架928個，那1萬4685個零件去哪了？也竟不見報廢證明。

楊靜宇認為，2019年報廢的1201輛YouBike明明還好好的，若以環保局二手自行車平均以863元售出計算，至少可賣103萬元，但一個車架僅賣37元，「這不是賤賣，什麼才是賤賣？」，楊呼籲，政風處應詳細調查，查明有無人謀不贓的事宜。

對此，北市交通局科長廖苑伶表示，這批報廢的微笑單車是分兩階段處理，交通局自己928件車架，其餘上萬件零件的確是交由微笑單車後續協助處理，會後續提供給議員處理方式，強調報廢程序皆依法執行。

(中時 )