台北市政府於24日公布首波違規者姓名及建物地址，觀傳局表示，截至24日止，台北市仍有9位居家檢疫者未入住防疫旅館、自宅或親友無償提供住所，而是短租方式入住3處疑日租套房，已開罰建物所有權人3000元罰款，並公布首波違規者姓名及建物地址。

觀傳局指出，北市現有居家檢疫近6000人，遍布12行政區，每日約有3400人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住之房舍，極少部分則入住疑似日租套房。因日租套房為非法旅宿，且多未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，更引發社區居民反彈。

觀傳局表示，為杜絕不肖業者一再將套房出租給居家檢疫者，在未做好社區防疫之際徒增交叉感染風險，造成防疫漏洞；北市府民政局、警察局自9月7日起經地毯式查察，逐一詢問，第一波已確認有9處違反本府公告。

北市副市長黃珊珊表示，針對疑似日租套房收居家檢疫或居家隔離者，已處建物所有權人3000元罰鍰，並公布姓名及建物地址，建物地址1處在士林區名山里（入住1人）、1處在萬華區頂碩里（入住6人）、1處在萬華區西門里（入住2人）。

觀傳局強調，後續更將持續針對非法日租嚴格查緝，若查有實證則開罰經營人新台幣10萬到50萬元並勒令歇業；屢次再犯者除課以怠金20萬至30萬外，嚴重者更將停止供水供電。

(中時 )