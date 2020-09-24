為配合「桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程」G07車站施工工程，桃園火車站前樂活巴L112路線、市區客運5063路、706路、706A路與公路客運5116等路線自9月28日起遷移至桃園火車站2號出口旁的桃園軌道願景館處。

因捷運工程預計109年9月28日起擴大現有桃園火車站前施工範圍，使得現有客運不能停靠既有公車站位，且使免費公車無法有足夠距離迴轉，又復興路車流量大且公車站位多已飽和，不宜增加路線班次停靠，故將公車站位調整至萬壽路三段245號處(桃園軌道願景館前)。

另考量提供民眾優質候車環境，以及萬壽路無路肩、無人行道，公車停靠會占用道路，影響車行安全等問題，本府已於萬壽路上設置標線型人行道以及長廊式候車亭，並規劃「分群候車」，將往返市府之樂活巴L112路線安排於近火車站出口處，其次為桃園客運所營運之5063路與5116路，最後為統聯客運營運之706路、706A路線；並將重慶街、萬壽路三段等路段調整為單行道，期可減少公車路線、站位調整之影響。

交通局長劉慶豐表示，桃園捷運綠線為本市重大工程，為使工程順利推進，相關公車路線須調整配合。惟路線站位調整，仍以民眾感受與周邊道路負荷及交通安全為優先考量，故市區客運5063路、706路、706A路與公路客運5116等路線，調整至桃園火車站2號出口旁，以降低民眾由台鐵轉乘公車的衝擊。

(中時 )