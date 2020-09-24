擅長描寫社會議題的日本知名編劇野木亞紀子，2020年春季原創作品《MIU404》在日前完結，再度創下話題高峰，KKBOX 集團旗下串流影劇品牌KKTV開放首三集9/27 23:59為止免費看！

主演綾野剛、星野源完美詮釋個性迥異卻又默契滿分的刑警搭檔，超有火花的互動被網友封為「雙野CP」，另外菅田將暉飾演的終極BOSS「久住」，屌兒啷噹的樣子有別於印象中的反派，充滿神秘感的演出也讓網友直呼「好壞又好帥！」

而《MIU404》中所提及的「假新聞」、「網紅現象」、「社會弱勢」等等議題，也在網路上引起討論熱潮。KKTV除開放《MIU404》首三集免費看之外，再集結探討假新聞議題的《Fake News 假新聞風暴》、菅田將暉主演以網路霸凌為主軸的《3年Ａ班–從此刻起，大家都是我的人質》及探討社會各種現象的《dele刪除人生》。3部「精選神劇」，9/27 23:59為止、限時開放全劇免費看。

《dele刪除人生》劇照。（KKTV提供）

(中時 )