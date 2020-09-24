台北農產運銷公司遭人檢舉作假帳，北農在去年12月28日當日拍賣高麗菜時，高麗菜從每公斤5元至10元不等，但北農卻在拍賣結束後，灌入沒有實際拍賣的高麗菜高達51.5公噸、每公斤17元價格，而虛偽交易所得款項，並未列入拍賣所得，流向不明，議員鍾小平痛批北農圖利作假帳，將去地檢署舉發。

北農員工檢舉，北農去年12月28日拍賣高麗菜，疑虛報價格，當天菜價為5元至10元，北農以17元均價，與實際行情價格落差很大，第一市場及第二市場分別灌入5筆及4筆虛假的高麗菜拍賣數量及價格，合計共9筆。

該員工指出，這筆高麗菜總數量為5萬1500公斤，約為51.5公噸，該虛偽交易所的款項，也沒有列入拍賣所得，更不知流向為何，而若有如此龐大的貨量，至少要6輛卡車運送。

北農董事長黃向羣表示，北農可進場拍賣，也能夠預約拍賣，北農是因擔憂價格太低恐會造成崩盤，才會用預約交易的方式，但這樣做外界觀感不佳，也要求北農應避免這樣做。

北農總經理翁震炘表示，當天採購的51.5公噸高麗菜，是採用預約交易，主要是希望穩定菜價，照顧農民，北農過去進場交易都會透過國營企業、農會協助吸收蔬菜，這次採同樣狀況，且菜價回穩後，就未用預約交易方式，沒有作假帳的問題。

議員鍾小平質疑，員工檢舉稱交易不存在，反問北農是跟誰買貨，交易明細為何，對此，翁震炘表示，當日貨量大，但都有進出帳，實際進、出貨明細還要再整理，翁支吾地說，匯款記錄要問一下。

鍾小平痛批，北農是否為了要幫農委會平穩價格做出這種事，卻造成農民混亂，甚至不給資料，只好交由公權力調查，將去地檢署舉發，查北農是否涉及不法，要求北農應提供匯款單、進出貨監視器錄影帶等相關資料。

(中時 )