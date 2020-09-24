中秋連假在即，政院今召開「穩定物價小組」會議。其中，今年月餅約有7成價格不變、2成3漲價，漲幅多在10％以下，價格仍屬平穩；因今年至今沒有颱風，蔬果供應也屬平穩。不過，烤肉所需蒜頭價格居高不下，法務部已指示檢調單位，結合警方加強蒐報人為哄抬蒜價事證，若情資查證屬實，將速查嚴辦。

中秋節將至，為瞭解應節物資供應情況，行政院今召開「穩定物價小組」會議，由小組召集人行政院副院長沈榮津主持。農委會在報告中表示，

今年蔬菜未受颱風影響，預計中秋節前5天台北果菜市場蔬菜供應量將由平日1,421公噸增至1,446公噸（＋1.8％）；水果因氣候平順，供應量增加，預計中秋節前5天台北果菜市場水果每日供應量由723公噸增至740公噸（＋2.4％）。

消保處則指出，今年月餅約有7成價格不變、2成3漲價，漲幅多在10％以下，價格仍屬平穩。

針對國內近期大蒜價格大幅上漲，沈榮津要求農委會確實分析大蒜整體供需狀況，公平會應持續查察是否有聯合調漲行為，法務部則應要求所屬調查機關持續加強蒐報、查緝囤積、哄抬等不法情形。

公平會表示，若查獲盤商之間藉疫情影響進口供給，有聯合操控市場供應量及價格之事證，將予以嚴懲，並依「公平交易法」第40條規定最高處以新臺幣5千萬元罰鍰。

法務部表示，已指示調查局各外勤處站，妥善運用諮詢關係，加強蒐報有無人為哄抬蒜價事證，若情資查證屬實，立即分案，速查嚴辦；所屬檢察機關將透過查緝民生犯罪聯繫平台，結合警察、調查、農業、消費者保護、公平交易等機關，瞭解市場、通路、盤商是否有囤積哄抬大蒜價格之不法行為，若查有刑事不法，將從嚴從速偵辦，以維護國內蒜價穩定。

(中時 )